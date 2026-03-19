Европе предсказали «цунами цен на нефть и газ»

Европа в скором времени столкнется с «цунами цен» на энергоносители, заявил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Европу вот-вот поглотит цунами цен на нефть и газ. Причина — упрямая стратегическая глупость русофобов», — написал Дмитриев в соцсети Х.

По его словам, руководство ЕС ошибочно отказалось от надежных и экономически выгодных поставок российских нефти и газа. Москва ранее заявляла, что будет работать с европейцами по поставкам топлива, если увидит сигнал о взаимной готовности.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировых поставок нефти и более 30% СПГ.

На этом фоне спрос на российские энергоносители резко вырос, а США разрешили продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры, соответствующая лицензия будет действовать до 11 апреля.