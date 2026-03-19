Роскомнадзор опроверг нехватку мощностей для блокировок

Информация о нехватке мощностей у Роскомнадзора для блокировок в интернете не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Forbes написал со ссылкой на источник в одном из операторов фиксированной связи, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками в интернете, так как средства для фильтрации трафика перегружены.

По словам источника, заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными. В настоящее время для фильтрации интернет-трафика Роскомнадзор использует технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Речь идет о специальном оборудовании, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи в России. С его помощью которого блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.