Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником американского лидера Дональда Трампа.

Заявление прозвучало на встрече со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, в ходе которой стороны обсуждали глобальные и региональные вопросы, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

«Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Коул уточнил, идет ли речь о войне с Ираном, Лукашенко подтвердил, что имел в виду эту страну. Ранее президент Белоруссии заявил, что США и Израиль при атаке на Иран не добились своих целей и отметил «неприемлемость» нападения.

Спецпосланник Трампа по Белоруссии посещал Минск несколько раз с сентября 2025 года, где проводил переговоры с Лукашенко. По итогам предыдущего визита в декабре американский эмиссар заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия.