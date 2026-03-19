НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

Источник:
«БелТА»
Президент республики Беларусь Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником американского лидера Дональда Трампа.

Заявление прозвучало на встрече со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, в ходе которой стороны обсуждали глобальные и региональные вопросы, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

«Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Коул уточнил, идет ли речь о войне с Ираном, Лукашенко подтвердил, что имел в виду эту страну. Ранее президент Белоруссии заявил, что США и Израиль при атаке на Иран не добились своих целей и отметил «неприемлемость» нападения.

Спецпосланник Трампа по Белоруссии посещал Минск несколько раз с сентября 2025 года, где проводил переговоры с Лукашенко. По итогам предыдущего визита в декабре американский эмиссар заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия.

Еще по теме
Кремль заявил о паузе в переговорах по Украине
Трамп потребует от Японии участия в борьбе с Ираном
Венгрия оспорит антироссийские санкции
Стубб заявил о неизбежности признания новых территорий России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
20
Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
17
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана