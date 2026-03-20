НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Фантастика «Проект «Конец света» с Гослингом вышла в мировой прокат

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Научно-фантастический фильм «Проект "Конец света"» («Проект "Аве Мария"») с Райаном Гослингом в главной роли вышел в мировой прокат в пятницу, 20 марта. В России его покажут позже в рамках «предсеансового обслуживания».

Школьный учитель естествознания Райланд Грейс просыпается на космическом корабле за миллионы световых лет от дома, не помня, как он там оказался. Постепенно выясняется, что Земля обречена: Солнце пожирает загадочный паразит и педагог — последняя надежда человечества на спасение. Его неожиданным союзником становится инопланетянин Рокки, чья родина столкнулась с аналогичной бедой.

«Проект «Конец света» — экранизация бестселлера Энди Вейера, автора «Марсианина». Сценарий написал Дрю Годдард, который работал над «Марсианином». Режиссеры — Фил Лорд и Кристофер Миллер.

В главной роли — Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Барби»). Лента уже стала самой высокооцененной работой в карьере актера по версии критиков.

Российским зрителям придется подождать около недели, пока копии с официальным дубляжом для стран СНГ доберутся до кинозалов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Культгид #Кинематограф
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
Самое обсуждаемое
