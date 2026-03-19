Названа самая счастливая страна

Флаг Финляндии
Фото: Michael Ranzau / CC BY 2.0

Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной, следует из опубликованного «Всемирного отчета о счастье».

Рейтинг составляется на основе опроса Gallup World Poll, который проводится ежегодно среди жителей 147 государств. Страны распределяются по уровню счастья исходя из средней оценки жизни за последние три года.

Составители рейтинга при анализе также учитывают шесть ключевых показателей — ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода, щедрость и восприятие коррупции.

Второе место в рейтинге заняла Дания, третье — Исландия. Также в топ-10 попали Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. Россия оказалась на 66-й строчке рейтинга.

Самой несчастливой страной признан Афганистан, он замыкает список седьмой год подряд. В список аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.

