Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Кот по кличке Сан-Сан стал новой звездой соцсетей благодаря необычным глазам, у животного один глаз голубой, а другой — зелено-желтый.

У кота наблюдается секторальная гетерохромия, при которой радужка одного или обоих глаз окрашена в разные цвета. Случаи такой выраженной разноцветности глаз у кошек встречаются крайне редко, примерно 1 на 10 тысяч.

Обычно у котов встречаются три варианта гетерохромии: полная (глаза разного цвета), секторальная (разные цвета внутри одного глаза), кольцевая (цветное кольцо вокруг зрачка).

У Сан-Сана редкая комбинация — разноцветные участки внутри одного глаза при разном цвете глаз в целом.