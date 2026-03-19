Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Россия доставит на Луну атомную станцию

ТАСС
Атомную электростанцию доставят на Луну к середине 2030-х годов, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе семинара Минэнерго.

Высадка на Луну (Apollo 8)
Фото: © NASA

Лунная АЭС должна будет иметь мощность не менее 5кВт и срок работы до десяти лет, цитирует Лихачева ТАСС. Малая АЭС позволит обеспечить энергией перспективную космическую станцию.

Для сборки ядерной энергоустановкой на естественный спутник Земли будут отправлены три лунные электростанции. Все работы планируется выполнить специальными роботизированными комплексами.

АЭС будет использоваться для добычи водяного льда из полярных кратеров, получения кислорода и водорода для ракетного топлива, энергообеспечения лазерных систем.

По оценке экспертов, для жизнеобеспечения каждого космонавта на лунной станции требуется не менее 1,5 кВт электроэнергии в сутки.

