Аналитики предсказали снижение ключевой ставки Банком России

Большинство финансовых аналитиков считают, что Банк России на заседании в пятницу, 20 марта примет решение о снижении ключевой ставки до 15-14,5%.

На последнем заседании 13 февраля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 15,5%. Это решение ЦБ стало шестым подряд смягчением денежно-кредитной политики.

Все 20 опрошенных ТАСС аналитиков полагают, что 20 марта будет принято решение снизить ключевую ставку до 15%. «Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.). Текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки», — считает главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров.

Большинство опрошенных «Интерфакс» экспертов, также предсказали снижение ставки. Повторение шага снижения ставки в пятницу на 0,5 п.п. выглядит оправданным с учетом возвращения инфляции в феврале-марте к темпам около 4% в пересчете на год, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил и более серьезное снижение ставки. «Я считаю, что на 0,5 п.п. точно, но допускаю даже на 1 п.п., поскольку инфляционные процессы позволяют так сделать», — отметил он.