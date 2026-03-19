Блогерам в Max предложили регистрацию в Роскомнадзоре

Администрация мессенджера Max предложила блогерам с аудиторией от 10 тысяч подписчиков регистрировать свои каналы в реестре Роскомнадзора.

Регистрация — необходимое условие для получения маркировки «А+», которая подразумевает верификацию канала. Это повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность, уточнила пресс-служба мессенджера.

Для получения маркировки «A+» в Max необходимо сначала подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на «Госуслугах», потом перейти в специальный чат-бот «Метка А+», в нем нажать на кнопку «Начать» и там уже выбрать канал.

Далее нужно ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям. Отметка «А+» появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны Роскомнадзора.