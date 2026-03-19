Блогерам в Max предложили регистрацию в Роскомнадзоре

Мессенджер Max
Администрация мессенджера Max предложила блогерам с аудиторией от 10 тысяч подписчиков регистрировать свои каналы в реестре Роскомнадзора.

Регистрация — необходимое условие для получения маркировки «А+», которая подразумевает верификацию канала. Это повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность, уточнила пресс-служба мессенджера.

Для получения маркировки «A+» в Max необходимо сначала подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на «Госуслугах», потом перейти в специальный чат-бот «Метка А+», в нем нажать на кнопку «Начать» и там уже выбрать канал.

Далее нужно ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям. Отметка «А+» появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны Роскомнадзора.

Еще по теме
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов
WhatsApp запустил детские аккаунты
Школьные чаты перешли в мессенджер Max
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
3864
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
4587
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
7015
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
6318
3
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137178
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171263
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157767
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3426305
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184705
0
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
