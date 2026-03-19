#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дроны заметили над домами госсекретаря и министра войны США

Источник:
The Washington Post
Дроны
Фото: © Freepik.com

Неопознанные беспилотники появлялись над военной базой Форт Макнейр, где живут госсекретарь Марко Рубио и министр войны США Пит Хегсет, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В Форт-Макнейр, где расположен Национальный университет обороны США, по соображениям безопасности селятся высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа. Эта охраняемая территория находится неподалеку от Белого дома.

Появление беспилотников над местом проживания Рубио и Хегсета произошло на фоне объявления США глобального уровня опасности для зарубежных дипломатических представительств после начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Обнаружение дронов над Форт-Макнейр послужило причиной усиления мер безопасности на военном объекте. Поднимался вопрос о переселении Рубио и Хегсета в другое место. По словам одного из источников, госсекретарь и глава Пентагона переезжать отказались.

США совместно с Израилем 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

