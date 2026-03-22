НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Наука определила причину «географического кретинизма»

Источник:
PLOS Biology
277 0
Девушка заблудилась
Фото: © Freepik.com

Гормон стресса кортизол ухудшает способность человека ориентироваться в пространстве, нарушая работу навигационной системы мозга, выяснили ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия).

Исследователи провели эксперимент. Испытуемых помещали в виртуальную среду — большой луг, где им нужно было последовательно подходить к деревьям. После этого участники должны были самостоятельно найти кратчайший путь обратно к исходной точке.

После приема кортизола участники справлялись с задачей значительно хуже. Они допускали больше ошибок при поиске начальной точки, приводит PLOS Biology отчет ученых.

Сканирование мозга показало, что кортизол изменяет активность нейронов, участвующих в формировании внутренней системы координат. Под действием гормона стресса активность этих клеток становилась менее выраженной.

Определены четыре признака крепкого здоровья

Ученые пришли к выводу, что стресс может нарушать способность мозга использовать внутренние навигационные карты, из-за чего человеку становится сложнее ориентироваться в пространстве.

Еще по теме
Употребление мяса связали с высокой стрессоустойчивостью
Почему подростки по утрам спят дольше, чем взрослые
Правда ли, что люди используют мозг только на 10%
Как с помощью телефона повысить уровень счастья
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

physx

То ли дело сша, сеют мир и покой в мире.

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

карат11

Заботливые, причины называть устали, то аномальные морозы, то перемещение скота без контроля губернатора...