Наука определила причину «географического кретинизма»

Гормон стресса кортизол ухудшает способность человека ориентироваться в пространстве, нарушая работу навигационной системы мозга, выяснили ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия).

Исследователи провели эксперимент. Испытуемых помещали в виртуальную среду — большой луг, где им нужно было последовательно подходить к деревьям. После этого участники должны были самостоятельно найти кратчайший путь обратно к исходной точке.

После приема кортизола участники справлялись с задачей значительно хуже. Они допускали больше ошибок при поиске начальной точки, приводит PLOS Biology отчет ученых.

Сканирование мозга показало, что кортизол изменяет активность нейронов, участвующих в формировании внутренней системы координат. Под действием гормона стресса активность этих клеток становилась менее выраженной.

Ученые пришли к выводу, что стресс может нарушать способность мозга использовать внутренние навигационные карты, из-за чего человеку становится сложнее ориентироваться в пространстве.