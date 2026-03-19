Справочники автозапчастей обновили в России

Новые справочники автозапчастей начали действовать в России с 19 марта 2026 года, стоимость деталей в среднем выросла на 2,9%, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Заметный рост показали цены по маркам BMW (+6,2%), Ford (+5,2%). Такие распространенные марки, как Toyota, Mercedes, KIA, Hyundai, находятся немного ниже общего тренда, рост на эти запасные части находится в интервале 1,2-2,8%.

Ни по каким из популярных марок автомобилей, в том числе и по китайским маркам, снижения цен на запасные части не наблюдается.

«Несмотря на повышение цен на запчасти и тенденцию к увеличению размера средней выплаты, страховщикам в целом удается сдерживать рост премий по ОСАГО. Такая ситуация показывает, что страховые компании продолжают успешно применять индивидуальную оценку рисков для каждого автовладельца, чтобы предлагать более выгодные и лучшие условия для аккуратных и опытных водителей», — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

