США оказались бессильны против иранских дронов

США оказались не готовы к масштабу угрозы иранских беспилотников, несмотря на опыт конфликт на Украине, где они играют ключевую роль, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Столкнувшись со смертоносными атаками иранских дронов по всему Ближнему Востоку, США в экстренном порядке стягивают в регион оборонительные системы, пытаясь приспособиться к угрозе, которая успела стать определяющей для современной войны и явно перекликается с оружием, не дававшим покоя военным все 20 лет борьбы с террором», — отметил обозреватель CNN Хейли Брицки.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет заявили на закрытом брифинге в Конгрессе: дроны-камикадзе оказались куда более серьезной проблемой, чем ожидалось, и американская ПВО просто не в состоянии их все перехватить.

Ответственность за первые потери американских военных в этой войне легла на дрон: он нанес удар по временному оперативному центру с воздуха, убив шестерых солдат и ранив еще несколько человек.

По данным CNN, в кругах экспертов «царило потрясение». США оказались не готовы к этой угрозе с учетом того, как беспилотники изменили ход боевых действий на Украине. Американские стратеги так до конца и не осмыслили должным образом украинские уроки, говорится в материале телеканала.