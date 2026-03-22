США оказались бессильны против иранских дронов

Источник:
CNN
Иранский дрон Shahed 136
Фото: Behrouz Ahmadi / CC BY 4.0

США оказались не готовы к масштабу угрозы иранских беспилотников, несмотря на опыт конфликт на Украине, где они играют ключевую роль, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Столкнувшись со смертоносными атаками иранских дронов по всему Ближнему Востоку, США в экстренном порядке стягивают в регион оборонительные системы, пытаясь приспособиться к угрозе, которая успела стать определяющей для современной войны и явно перекликается с оружием, не дававшим покоя военным все 20 лет борьбы с террором», — отметил обозреватель CNN Хейли Брицки.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет заявили на закрытом брифинге в Конгрессе: дроны-камикадзе оказались куда более серьезной проблемой, чем ожидалось, и американская ПВО просто не в состоянии их все перехватить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак дроны перевернули правила войны

Ответственность за первые потери американских военных в этой войне легла на дрон: он нанес удар по временному оперативному центру с воздуха, убив шестерых солдат и ранив еще несколько человек.

По данным CNN, в кругах экспертов «царило потрясение». США оказались не готовы к этой угрозе с учетом того, как беспилотники изменили ход боевых действий на Украине. Американские стратеги так до конца и не осмыслили должным образом украинские уроки, говорится в материале телеканала.

Еще по теме
США нанесли самый дальнобойный удар по Ирану
ПВО Ирана поразила истребитель-невидимку F-35. ВИДЕО
НЛО деактивировал ядерные ракеты США
Реактивные «Герани» сочли большой угрозой для Украины
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
