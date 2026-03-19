Кремль заявил о паузе в переговорах по Украине

«Известиям»
Переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате сейчас находятся на паузе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Две группы работают по отдельности — разная повестка дня. [Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами] Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — сказал «Известиям» Песков.

При этом он отметил, что Москва и Киев продолжают работу по обмену пленными. «Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — заверил пресс-секретарь.

Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров

Ранее в марте Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине изменением приоритета американских переговорщиков. Президент Дональд Трамп теряет интерес к диалогу из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Первые три раунда трехсторонних переговоров прошли в январе—феврале. Очередной раунд планировался на 5–8 марта в Абу-Даби. 

Трамп потребует от Японии участия в борьбе с Ираном
Венгрия оспорит антироссийские санкции
Стубб заявил о неизбежности признания новых территорий России
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
смотреть все
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
