Кремль заявил о паузе в переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате сейчас находятся на паузе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Две группы работают по отдельности — разная повестка дня. [Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами] Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — сказал «Известиям» Песков.

При этом он отметил, что Москва и Киев продолжают работу по обмену пленными. «Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — заверил пресс-секретарь.

Ранее в марте Песков объяснил паузу в переговорном процессе по Украине изменением приоритета американских переговорщиков. Президент Дональд Трамп теряет интерес к диалогу из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Первые три раунда трехсторонних переговоров прошли в январе—феврале. Очередной раунд планировался на 5–8 марта в Абу-Даби.