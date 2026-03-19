Песни «Агаты Кристи» вернулись на стриминги без некоторых слов

Вадим Самойлов
Песни «Опиум для никого» и «Моряк» группы «Агата Кристи» вернулись на российские стриминговые сервисы в отцензурированном виде.

Из обновленных версий композиций были удалены упоминания наркотических веществ — опиума, гашиша и кокаина. Вместо слов просто играет музыка. Также было изменено название песни «Опиум для никого», которая получила сокращенный вариант «Для никого».

Альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган» исчезли со стриминговых площадок в начале марта. Сооснователь группы Вадим Самойлов объяснил, что в нескольких песнях с этих пластинок нашли пропаганду наркотиков.

Помимо песен «Агаты Кристи», изменения в песни на стриминговых сервисах внесли рэперы Гуф, Баста, Pharaoh, Big Baby Tape, Og Buda и АК-47. Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) заменил упоминания наркотиков в своих композициях на слово «Роскомнадзор».

