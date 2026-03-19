Новосибирские власти раскритиковали за слабый контроль за животными

Власти Новосибирской области недостаточно работали с населением и плохо контролировали перемещение животных, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, прибывший регион на фоне протестов местных жителей против убоя здорового, по их словам, скота.

Массовый забой скота начался в ряде районов Новосибирской области в конце февраля. Жители пытались протестовать, объясняя, что им не предоставлены документы, подтверждающие необходимость крайней меры. Новосибирские власти только через несколько недель назвали бешенство и пастереллез причинами уничтожения.

Данкверт отметил «недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации», сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению главы Россельхознадзора, одной из причин возникновения пастереллеза могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов.

В ЛПХ Новосибирской области выявлено большое количество неучтенного скота, что создает риски для распространения заболеваний. Глава надзорного ведомства подчеркнул, что идентификация поголовья является прямой ответственностью субъектов России.

По итогам 2025 года в Новосибирской области сельхозпредприятия содержали 256,5 тысячи голов крупного рогатого скота. По данным Новосибирскстата, в январе этого года в хозяйствах всех типов, включая личные подсобные, в Новосибирской области содержали 319 тысяч голов КРС.