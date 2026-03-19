Слава Копейкин из «Слова пацана» сыграет Басту

Актер Слава Копейкин, получивший известность после сериала «Слово пацана», перевоплотится в рэпера Басту (Василия Вакуленко) в автобиографическом фильме исполнителя.

«Мне выпала честь и огромная ответственность сыграть самого маэстро всея русского рэпа Василия Михайловича Вакуленко. Подробностей, деталей и секретов больше рассказать не могу, но скажу честно, мне одновременно радостно, страшно, волнительно и драйвово», — написал Копейкин в телеграм-канале.

«В фильме показан мой период юности — Слава отлично под него подходит», — заявил Баста ТАСС.

Сюжет фильма-биографии под названием «Баста. Начало игры» развернется в Ростове начала 2000-х. На фоне клубов, квартирников и уличных разборок молодой Вакуленко ищет свой голос, сталкивается с недоверием и конкурентами.