Названы лучшие фильмы ужасов в истории кино

Издание Collider опубликовало список лучших за всю историю кинематографа фильмов ужасов по оценке критиков. Всего в топе 20 картин.

Первое место в рейтинге заняла лента «Молчание ягнят» 1990 года с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер. Издание назвало фильм криминальным триллером с точным темпом повествования и выдающейся актерской игрой.

На втором месте оказался фильм «Нечто» 1982 года режиссера Джона Карпентера. Третью строчку заняли «Челюсти» Стивена Спилберга 1975 года, этот фильм породил целый поджанр хорроров с подобными сюжетами.

В топ-10 также вошли «Чужой» Ридли Скотта 1979 года, «Прочь» Джордана Пила 2017 года, «Сияние» Стенли Кубрика, «Хэллоуин» Джона Карпентера, «Психо» Альфреда Хичкока, «Техасская резня бензопилой» Тоба Хупера и «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.

Во вторую часть рейтинга эксперты включили «28 дней спустя», «Крик», «Грешников», фильмы «Американский психопат», «Дом», «Ночь живых мертвецов», «Одержимая», «Мизери», «Муха» и «Кабинет доктора Калигари».