Названы лучшие фильмы ужасов в истории кино

Collider
кадр из фильма «Молчание ягнят»
кадр из фильма «Молчание ягнят»
Фото: © кадр из фильма «Молчание ягнят»

Издание Collider опубликовало список лучших за всю историю кинематографа фильмов ужасов по оценке критиков. Всего в топе 20 картин.

Первое место в рейтинге заняла лента «Молчание ягнят» 1990 года с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер. Издание назвало фильм криминальным триллером с точным темпом повествования и выдающейся актерской игрой.

На втором месте оказался фильм «Нечто» 1982 года режиссера Джона Карпентера. Третью строчку заняли «Челюсти» Стивена Спилберга 1975 года, этот фильм породил целый поджанр хорроров с подобными сюжетами.

В топ-10 также вошли «Чужой» Ридли Скотта 1979 года, «Прочь» Джордана Пила 2017 года, «Сияние» Стенли Кубрика, «Хэллоуин» Джона Карпентера, «Психо» Альфреда Хичкока, «Техасская резня бензопилой» Тоба Хупера и «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.

Во вторую часть рейтинга эксперты включили «28 дней спустя», «Крик», «Грешников», фильмы «Американский психопат», «Дом», «Ночь живых мертвецов», «Одержимая», «Мизери», «Муха» и «Кабинет доктора Калигари».

Еще по теме
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Костомарове
Статья о дебатах в России из-за «Чебурашки» вышла в NYT
Вышел первый трейлер «Дюны: Часть третья»
Леонардо Ди Каприо стал новым мемом после «Оскара»
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана