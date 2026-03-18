НАВЕРХ
Человек и космос
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Крупный метеорит взорвался в небе над Огайо

Источник:
Sibnet.ru
211 1

Крупный метеорит взорвался над штатом Огайо в США, высвободив энергию, эквивалентную 250 тоннам тротила, сообщается на сайте NASA.

Метеор, болид, метеорит
Фото: © NASA

Космический объект массой около семи тонн распался в атмосфере на множество фрагментов, при разрушении произошел мощный взрыв, после чего обломки начали падать на поверхность планеты, уточнило агентство.

По оценке ученых, диаметр метеорита составлял примерно два метра, перед разрушением его скорость достигала 72 тысяч километров в час. Объект прошел около 55 километров через верхние слои атмосферы, прежде чем разрушился.

Пролет наблюдали жители сразу нескольких штатов в районе 9 часов утра, включая Огайо, Висконсин и Мэриленд, при этом объект оставался заметным даже при дневном свете. Сообщений о найденных обломках пока не поступало.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (1)
Мультимедиа
