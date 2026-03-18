Обнаружена старейшая женщина планеты

Старейшую жительницу планеты нашли в тайской провинции Лампхун, в ее свидетельстве рождения указана дата 5 сентября 1900 года.

Гуйче Читсакунват проживает в деревне Намбоной, расположенной вблизи города Чиангмай на севере Таиланда. Женщина говорит только на языке народа карен, поэтому коммуникация с ней затруднена, пишет Daily News.

Свидетельство о рождении Читсакунват было оформлено в 2009 году, поэтому достоверность возраста тайки вызывает сомнения у специалистов. При этом женщина утверждает, что родилась еще в XIX веке.

Свое долголетие Читсакунват приписывает вегетарианству и духовным практикам, серьезно болела она только один раз. У нее был один ребенок, который умер в 40 лет, также у рекордсменки остались трое внуков, самому старшему из которых 37 лет.

Официальный мировой рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман — 122 года и 164 дня. Этот рекорд также вызывал сомнения, поскольку существовали предположения, что ее дочь могла выдавать себя за мать на протяжении многих лет.