НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Обнаружена старейшая женщина планеты

Источник:
Daily News
122 0
Фото: © Daily News

Старейшую жительницу планеты нашли в тайской провинции Лампхун, в ее свидетельстве рождения указана дата 5 сентября 1900 года.

Гуйче Читсакунват проживает в деревне Намбоной, расположенной вблизи города Чиангмай на севере Таиланда. Женщина говорит только на языке народа карен, поэтому коммуникация с ней затруднена, пишет Daily News.

Свидетельство о рождении Читсакунват было оформлено в 2009 году, поэтому достоверность возраста тайки вызывает сомнения у специалистов. При этом женщина утверждает, что родилась еще в XIX веке.

Свое долголетие Читсакунват приписывает вегетарианству и духовным практикам, серьезно болела она только один раз. У нее был один ребенок, который умер в 40 лет, также у рекордсменки остались трое внуков, самому старшему из которых 37 лет.

Официальный мировой рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман — 122 года и 164 дня. Этот рекорд также вызывал сомнения, поскольку существовали предположения, что ее дочь могла выдавать себя за мать на протяжении многих лет.

Жизнь #Общество
Обсуждение (0)
Картина дня
Мультимедиа
Топ комментариев

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

DRAGONWAY

так получается,что Дом.ру нарушает условия договора. Так как в договоре прописано безлимитный интернет...

Danilon

Раскрыта причина инфицирования скота ? Да ну ?! Я не ветеринар. Но эта информация очень пахнет враньём....

rumatam

численность молочного крупного рогатого скота в Новосибирской области составляет порядка 90 тысяч голов............вот...