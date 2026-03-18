Отказывающихся от рождения детей женщин направят к психологу

Sibnet.ru
Минздрав предложил направлять к психологу женщин, которые отказываются от рождения детей. Такая мера внесена в обновленные рекомендации по проверке репродуктивного здоровья женщин и мужчин, опубликованные ведомством.

Если в рамках диспансеризации женщина укажет на нежелание иметь детей, ее рекомендуется направить на прием к медицинскому психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей», следует из документа.

Пациенты в рамках проверки здоровья должны пройти анкетирование. Вопрос о желании иметь детей есть в анкетах для обоих полов, но звучат они по-разному. Вопрос в анкете для женщин звучит так: «Сколько детей вы бы хотели иметь, включая родившихся?»

Согласно обновленным рекомендациям, женщину рекомендовано направить на прием к медицинскому психологу, если она ответит «0». При этом рекомендации не содержат направление к психологу, в случае если о нежелании иметь детей заявит мужчина.

Если во время консультации психологом выяснится, что женщина находится в трудной жизненной ситуации, ей могут предложить консультацию специалиста по социальной работе для оказания соответствующей помощи, в том числе консультирования по поводу мер поддержки.

Положения принятого документа носят рекомендательный характер, а консультирование проводится исключительно с согласия пациентки, уточнило ведомство.

