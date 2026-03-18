Венгрия оспорит антироссийские санкции

Венгрия потребовала аннулировать европейский санкционный регламент через Суд Евросоюза, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Будапешт оспаривает утвержденное европейскими властями поэтапное прекращение импорта российского природного газа и подготовку к отказу от ввоза российской нефти в ЕС, апеллируя к Договору о функционировании Евросоюза.

Согласно этому документу, ЕС не может лишать государства-члены права самим определять источники энергии. Венгрия считает, что антироссийские санкции вынуждают страну перестраивать структуру своего энергоснабжения.

Еще одним аргументом Венгрии является нарушение принципа солидарности стран ЕС в области энергетической политики. Институты Евросоюза обязаны проверять, наносит ли конкретная мера вред энергетическим интересам отдельных членов ЕС.

Цели вводимых запретов, считает Будапешт, несоразмерны ущербу, причиняемому таким членам ЕС, как Венгрия, чье снабжение природным газом по-прежнему в значительной степени зависит от российских поставок.