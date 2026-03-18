НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стубб заявил о неизбежности признания новых территорий России

Источник:
РИА Новости
232 2
Президент Финляндии Александр Стубб
Фото: Žan Kolman

Европейский Союз должен будет де-факто признать территориальные уступки Украины в пользу России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России. На практике (де-факто) все может быть иначе», — цитирует РИА Новости Стубба.

По словам Стубба, ЕС нуждается в большей гибкости как внешне, так и внутренне, чтобы уследить за изменениями в мировом порядке.

Накануне президент Финляндии заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо «открыть каналы политического диалога с Россией».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию.

Политика #Мир
Самое популярное
Обсуждение (2)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Топ комментариев

