Европейский Союз должен будет де-факто признать территориальные уступки Украины в пользу России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России. На практике (де-факто) все может быть иначе», — цитирует РИА Новости Стубба.

По словам Стубба, ЕС нуждается в большей гибкости как внешне, так и внутренне, чтобы уследить за изменениями в мировом порядке.

Накануне президент Финляндии заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо «открыть каналы политического диалога с Россией».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию.