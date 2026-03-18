«Госуслуги» начнут уведомлять россиян о новых кредитах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязанность бюро кредитных историй уведомлять россиян об оформлении кредита через «Госуслуги», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Банки и микрофинансовые организации будут передавать данные о новом оформленном кредите или займе в бюро кредитных историй, а бюро — в течение 15 минут отправлять уведомление гражданину через «Госуслуги».

Данная мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя, отметил один из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, оперативное информирование об оформлении займа будет эффективно работать вместе с «периодом охлаждения». Во время временной отсрочки между оформлением кредита и его выдачей человек сможет при необходимости отказаться от ссуды.

Центробанк ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам в сентябре 2025 года. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет. Например, кредиты на сумму более 200 тысяч рублей зачисляются только через 48 часов.

