Сбербанк запустил сервис возврата ошибочных переводов по СБП

Система быстрых платежей
Сбербанк запустил сервис возврата ошибочных переводов, которые были совершены через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба компании.

Функцию добавили в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для Android. Теперь пользователю не нужно искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки в случае, если он получил нежелательный перевод.

«Таким образом можно моментально возвращать отправителям ошибочно направленные средства, а также минимизировать риск стать жертвой мошенников или дроппером», — говорится в сообщении.

Чтобы вернуть ошибочный перевод отправителю, нужно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» для Android, открыть историю операций, найти соответствующий перевод по СБП и нажать кнопку «Вернуть».

Функция доступна в течение десяти дней с момента зачисления суммы. После подтверждения средства автоматически отправляют на счет, с которого они пришли. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы.

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

DRAGONWAY

так получается,что Дом.ру нарушает условия договора. Так как в договоре прописано безлимитный интернет...

Danilon

Раскрыта причина инфицирования скота ? Да ну ?! Я не ветеринар. Но эта информация очень пахнет враньём....

Egorka72

Пастереллёз лечится антибиотиками....., уничтожать КРС нет необходимости...Уничтожегие личного и фермерского...