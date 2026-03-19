НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп потребует от Японии участия в борьбе с Ираном

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити на борту авианосца
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити на борту авианосца
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 февраля проведет в Белом доме переговоры с премьер-министром Япония Санаэ Такаити, в том числе и по поводу участия японского флота в разблокировке Ормузского залива.

Иран в ответ на удары США и Израиля заблокировал Ормузский залив, через который проходит до трети добываемых в мире нефти и сжиженного природного газа, что привело к резкому росту цен. Трамп попросил союзников по НАТО принять участие в охране судоходства в проливе, но они отказали.

Такаити — первый союзник США, посещающий Белый дом с начала нападения США на Иран — подготовилась к очень тяжелому разговору, рассказали газете Financial Times источники в Токио. Есть вероятность того, что Трамп попросит премьера Японии о помощи перед журналистами.

По словам собеседников издания, Такаити, вероятно, поддержит идею отправить корабли в регион, но при политической поддержке этого шага в Японии. А получить эту поддержку в Токио будет сложно.

Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»

Такаити — первая женщина-премьер в истории страны. Она исповедует ультраправые взгляды и выступает за агрессивную внешнюю политику.

Японский флот считается одним из сильнейших в мире, но конституция страны налагает серьезные ограничения на его использование за пределами страны. Согласно 9-й статье, ВМС Японии могут использоваться только для самообороны.

Еще по теме
Венгрия оспорит антироссийские санкции
Стубб заявил о неизбежности признания новых территорий России
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Иран заявил об убийстве одного из лидеров страны Али Лариджани
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

DRAGONWAY

так получается,что Дом.ру нарушает условия договора. Так как в договоре прописано безлимитный интернет...

Danilon

Раскрыта причина инфицирования скота ? Да ну ?! Я не ветеринар. Но эта информация очень пахнет враньём....

rumatam

численность молочного крупного рогатого скота в Новосибирской области составляет порядка 90 тысяч голов............вот...

dimans1000

У США колонии британии всегда была только одна цель это деньги, так что пусть труамп не поёт про свои...