Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 февраля проведет в Белом доме переговоры с премьер-министром Япония Санаэ Такаити, в том числе и по поводу участия японского флота в разблокировке Ормузского залива.

Иран в ответ на удары США и Израиля заблокировал Ормузский залив, через который проходит до трети добываемых в мире нефти и сжиженного природного газа, что привело к резкому росту цен. Трамп попросил союзников по НАТО принять участие в охране судоходства в проливе, но они отказали.

Такаити — первый союзник США, посещающий Белый дом с начала нападения США на Иран — подготовилась к очень тяжелому разговору, рассказали газете Financial Times источники в Токио. Есть вероятность того, что Трамп попросит премьера Японии о помощи перед журналистами.

По словам собеседников издания, Такаити, вероятно, поддержит идею отправить корабли в регион, но при политической поддержке этого шага в Японии. А получить эту поддержку в Токио будет сложно.

Такаити — первая женщина-премьер в истории страны. Она исповедует ультраправые взгляды и выступает за агрессивную внешнюю политику.

Японский флот считается одним из сильнейших в мире, но конституция страны налагает серьезные ограничения на его использование за пределами страны. Согласно 9-й статье, ВМС Японии могут использоваться только для самообороны.