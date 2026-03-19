НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Продолжение фильма «Домовенок Кузя» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»
Семейная комедия «Домовенок Кузя 2», продолжение осовремененной версии советского мультфильма, выходит в российский прокат 19 марта.

Кузя продолжает жить в доме Наташи. Перевоспитавшаяся Баба Яга перебралась в мир людей и возглавляет отдел по борьбе с преступностью. Все меняется, когда у Кузи появляется новая знакомая — девочка-домовенок Тихоня, а Наташу крадет возродившийся Кощей.

Домовенка Кузю во второй части фильма вновь озвучил Сергей Бурунов, а пожилого домового Нафаню — комик Гарик Харламов. Подруге главного героя по имени Тихоня голос подарила певица Полина Гагарина.

В «человеческих» ролях — Софья Петрова (Наташа), Иван Охлобыстин (Кощей), Екатерина Стулова (Баба Яга). Режиссер фильма — Виктор Лакисов, он же работал над первой частью.

Первый фильм «Домовенок Кузя» вышел в 2024 году. Рейтинг картины на «Кинопоиске» — 7.7.


SIBNET.RU В TELEGRAM
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Самое популярное
