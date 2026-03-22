НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рост цен на нефть сыграл на руку России и ударил по Европе

Источник:
Al-Akhbar
176 1
Нефть
Фото: © Sibnet.ru

Решение Соединенных Штатов о снятии ограничений на продажу российской нефти сыграло на руку Москве, в том числе и демонстрацией раскола в некогда единой политической стратегии Запада, считает обозреватель ливанского издания Al-Akhbar Саид Мухаммед.

«После того как мировые цены на нефть преодолели психологический барьер в 100 долларов за баррель, администрация США сделала стратегический шаг, вызвавший волну негодования в западных столицах», — отметил Мухаммед. Речь идет о снятии запрета на продажу российской нефти и нефтепродуктов, добавил он.

Скачок на фоне американо-израильской агрессии против Ирана побудил Белый дом поставить во главу угла стабильность мировых энергетических рынков и защиту внутренней экономики от инфляции, а не продолжение политики жесткого экономического давления на Россию, пояснил журналист.

По его словам, во-первых, это решение принесет России значительные финансовые выгоды. Если высокие цены сохранятся в течение шести месяцев, Москва получит более 38 миллиардов долларов – сумму, способную покрыть большую часть дефицита бюджета России на 2025 год. И это обесценит антироссийские санкции, которые в ущерб себе вводит Европа.

Во-вторых, отмена санкций выявила раскол в западной политической стратегии, которая с начала кризиса опиралась на принцип полной изоляции России. Это демонстрирует, что национальные экономические интерес начали перевешивать традиционные политические союзы и Европе теперь придется рассчитывать только на себя, заключил Мухаммед.

Экономика #Недра и ТЭК
Обсуждение (1)
Все статьи
