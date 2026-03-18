Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Костомарове

Sibnet.ru
Кирилл Зайцев в фильме «Костомаров»
Фото: © Кинокомпания братьев Андреасян

Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове, которому частично ампутировали руки и ноги из-за тяжелой пневмонии, сообщила кинокомпания братьев Андреасян в телеграм-канале.

«Для нас принципиально важно, что сам Роман принимает участие в создании фильма — это добавляет проекту глубины и настоящей правды», — говорится в сообщении.

Главную роль в фильме с названием «Костомаров» сыграет Кирилл Зайцев. Образ жены фигуриста, Оксаны Домниной, воплотит Анна Снаткина.

«Мы делаем не только фильм о спорте, а кино о преодолении, о любви и о том, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново», — отметил Андреасян.

Костомаров в 2023 году после выступлений в шоу на открытом воздухе попал в реанимацию с тотальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног. В связи с этим началось постепенное отмирание тканей, стала распространяться гангрена, и врачи приняли решение об ампутации.

