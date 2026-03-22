The Washington Post раскрыла два козыря Ирана

The Washington Post
Армия Ирана
Фото: Amir Sadeghian / CC BY 4.0

Президент США Дональд Трамп стремится побыстрее завершить войну с Ираном, но не может этого сделать из-за двух козырей, которые есть в распоряжении Тегерана, заявил политический обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум.

После уничтожения большей части иранского военно-морского флота, разрушения части ракетного арсенала и гибели высшего руководства Ирана США могут выйти из конфликта с победными реляциями, пишет Бирнбаум.

«Трамп готов объявить о победе. Но есть одна проблема: у Тегерана тоже есть право голоса», — отметил журналист. По его словам, иранские власти укрепили свое положение внутри страны и теперь «сотрясают мировые нефтяные рынки, перекрывая жизненно важный судоходный маршрут» — Ормузский пролив, через который проходит значительная доля нефти и газа.

Это первый козырь. Второй — в том, что Иран сохраняет контроль над запасами в 440 килограммов высокообогащенного урана. После сокрушительного удара США и Израиля Тегеран будет как никогда прежде стремиться к созданию ядерного оружия, уверен Бирнбаум.

Трамп мог бы завершить операцию против Ирана, не ввязываясь в бесконечный конфликт. Но теперь ему придется прислушиваться к позиции Тегерана, согласится ли он на прекращение огня, заключил обозреватель.

