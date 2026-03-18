Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов

РИА Новости
Мессенджер Telegram за прошедшие сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, этот уровень суточной блокировки был превышен впервые с 10 марта, следует из статистики мессенджера.

По итогам вторника мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 10 марта, тогда было заблокировано 102 612 групп и каналов, приводи РИА Новости статистику мессенджера.

С начала марта Telegram заблокировал всего 1 547 231 групп и каналов. При этом за этот период заблокировано 9 439 сообществ, "связанных с терроризмом".

С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов составило 10 186 435, из них 41 619 сообществ, «связанных с терроризмом».

С 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом, рассказали в Telegram.

