НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров

Источник:
«Газета.ру»
589 2
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине.

«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. К сожалению, Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — приводит «Газета.ру» заявление Зеленского.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговорные группы ежедневно «разговаривают между собой». «Наша группа разговаривает с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы также общаются с россиянами ежедневно», — подчеркнул президент.

Трамп сравнил Путина и Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Также он подчеркнул, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, однако открыта для мирного урегулирования конфликта.

Еще по теме
Иран заявил об убийстве одного из лидеров страны Али Лариджани
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
Шон Пенн пропустил вручение «Оскара» ради поездки на Украину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
17
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
17
Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области