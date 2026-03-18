Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине.

«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. К сожалению, Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — приводит «Газета.ру» заявление Зеленского.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговорные группы ежедневно «разговаривают между собой». «Наша группа разговаривает с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы также общаются с россиянами ежедневно», — подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Также он подчеркнул, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, однако открыта для мирного урегулирования конфликта.