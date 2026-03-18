Вышел первый трейлер «Дюны: Часть третья»

Вышел первый трейлер «Дюны Часть третья» от Дени Вильнева — фильм выйдет в прокат 18 декабря этого года.

Третья часть основана на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» — продолжении романа «Дюна». События в новом фильме развернутся через 17 лет после окончания сиквела: все это время Пол Атрейдес был императором, но теперь вокруг него начинает зреть заговор.

К основному касту присоединится Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой. Также вернется Джейсон Момоа, чей герой погиб еще в первой части

Перед стартом съемок Вильнев отметил, что в третьем фильме хочет показать, что Пола Атрейдеса не стоит считать безусловно положительным героем: его судьба — это скорее «предупреждение об опасности».

