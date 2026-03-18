Дерипаска снова предрек России «невеселые перспективы»

Олег Дерипаска
Россия избежит большого ущерба только при ключевой ставке в 6% и ослаблении рубля до 105 за доллар, иначе ей грозят серьезные потери, несмотря на рост стоимости нефти, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Нужно оставить иллюзии — этот внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего, несмотря на то, что цены на нефть, газ и удобрения идут вверх, и вроде бы санкционный режим может ослабнуть», — написал Дерипаска в телеграм-канале.

По его словам, «всем очевидно», что от высоких цен на энергоресурсы мировая экономика «серьезно и надолго» замедлится. Россия в глобальном кризисе тоже понесет серьезные потери.

По мнению Дерипаски, такому сценарию особенно способствует инициированное Центробанком укрепление рубля до отметок ниже 80 за доллар. Это было сделано «с какой-то необъяснимой и бессмысленной решимостью», хотя тем самым главные отрасли российской экономики лишились конкурентоспособности на внешних рынках, указал бизнесмен.

«Пока не поздно, нашим макроэкономистам из ЦБ, умеющим чудесно жонглировать цифрами, нужно браться за ум — и поэтапно, в течение четырех-шести месяцев, снижать ключевую ставку до 6% и ослаблять рубль до уровня не ниже 105 за доллар. Тогда мы пройдем этот кризис без больших потерь», — выразил уверенность миллиардер.

Еще по теме
Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня
Российская нефть вызвала ажиотажный спрос
Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
