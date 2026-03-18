Дерипаска снова предрек России «невеселые перспективы»

Россия избежит большого ущерба только при ключевой ставке в 6% и ослаблении рубля до 105 за доллар, иначе ей грозят серьезные потери, несмотря на рост стоимости нефти, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Нужно оставить иллюзии — этот внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего, несмотря на то, что цены на нефть, газ и удобрения идут вверх, и вроде бы санкционный режим может ослабнуть», — написал Дерипаска в телеграм-канале.

По его словам, «всем очевидно», что от высоких цен на энергоресурсы мировая экономика «серьезно и надолго» замедлится. Россия в глобальном кризисе тоже понесет серьезные потери.

По мнению Дерипаски, такому сценарию особенно способствует инициированное Центробанком укрепление рубля до отметок ниже 80 за доллар. Это было сделано «с какой-то необъяснимой и бессмысленной решимостью», хотя тем самым главные отрасли российской экономики лишились конкурентоспособности на внешних рынках, указал бизнесмен.

«Пока не поздно, нашим макроэкономистам из ЦБ, умеющим чудесно жонглировать цифрами, нужно браться за ум — и поэтапно, в течение четырех-шести месяцев, снижать ключевую ставку до 6% и ослаблять рубль до уровня не ниже 105 за доллар. Тогда мы пройдем этот кризис без больших потерь», — выразил уверенность миллиардер.