Изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Центробанк скорректирует правила определения расходов на ремонт по ОСАГО с учетом рыночной ситуации, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно инициативе, при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Сейчас данный порог составляет 80%, отмечается в сообщении.

Расчет средней стоимости расходных материалов будут осуществляться по рыночным ценам — без учета каких бы то ни было скидок. Регулятор ожидает, что в результате изменений средняя выплата по ОСАГО увеличится на 9%.

Также при расчете расходов на ремонт планируется учитывать затраты на детали одноразового использования в полном объеме. Сейчас их включают в стоимость ремонта в размере, который не превышает 2% от цены заменяемых запчастей, что иногда не позволяет покрыть расходы.

Изменения планируется внести в единую методику определения расходов на ремонт — этим документом страховщики руководствуются при расчете выплат по ОСАГО.

