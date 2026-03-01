Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области

Источник: РБК
РБК
Корова
Фото: USDAgov / CC BY 2.0

Пастереллез крупного рогатого скота в Новосибирской области приобрел неизлечимые формы из-за высокой скученности поголовья в личных хозяйствах и отказа от вакцинации, сообщил журналистам начальник областного Центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Специалист отметил, что заболевание развило «злокачественно-агрессивные формы» из-за изменчивости возбудителя инфекции, в результате инфекция приобрела формы, которые не могут быть подвергнуты лечению, передает РБК.

Инфекция передается всеми возможными способами: воздушно-капельным, контактным путем, через транспорт и людей. Возбудитель отличается высокой выживаемостью во внешней среде, что требует масштабных мер по обеззараживанию территорий.

По словам Шмидта, единственный способ разрыва эпизоотической цепи — изъятие животных. По его оценке, в процесс локализации очагов заражения вовлечено всего 0,6% личных подсобных хозяйств региона.

Специалисты связывают резкий рост заболеваемости с погодными условиями — из-за рекордного количества снега дикие животные голодают и выходят к человеческому жилью в поисках пищи, где вступают в контакт с домашним скотом, заражая его.

Что такое пастереллез

Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, поражающее сельскохозяйственных и диких животных, оно лечится антибиотиками. Для человека инфекция считается малоопасной.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией действует в Новосибирской области с 16 февраля 2026 года. Первые очаги заболевания были зафиксированы еще в начале февраля в Черепановском и Карасукском районах.

К 12 марта случаи заболевания подтвердились также в Ордынском, Баганском и Купинском районах. Сейчас в пять районах региона введен карантин, у владельцев подсобных хозяйств изымают и уничтожают скот.

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

Smoki

А почему не строчки нет в новостях про уничтожения КРС в Новосибирской области? Тема недостойна аудитории...