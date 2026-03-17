Блогер Лерчек полностью погасила долги

РИА Новости
блогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов на заседании Арбитражного суда Москвы передал документ о перечислении 176 миллионов рублей на ее налоговый счет и заявил об отсутствии задолженности.

«Это превышает сумму требований», — цитирует адвоката РИА Новости. Судья Дина Кузнецова сообщила, что деньги внесло физическое лицо, средства поступили 16 марта.

Гагаринский суд Москвы 16 марта выделил дело Валерии Чекалиной в отдельное производство и приостановил процесс по обвинению в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам.

Меру пресечения блогеру смягчили с домашнего ареста до запрета определенных действий из-за выявленного рака четвертой стадии. При этом параллельно продолжается разбирательство по делу ее бывшего мужа Артема Чекалина

