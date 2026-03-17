Apple признала iPhone 5 устаревшим устройством

Компания Apple добавила iPhone 5 в список устаревших устройств, сообщается на сайте производителя.

Устройства после попадания в категорию устаревших больше не обслуживаются в фирменных и авторизованных сервисных центрах Apple. Это означает, что официального ремонта и поставок оригинальных запчастей для них больше не будет.

iPhone 5 вышел в 2012 году и стал важной моделью для Apple. Это первый iPhone с фирменным разъемом Lightning, который заменил старый коннектор. Смартфон также получил новый дизайн с алюминиевым корпусом и увеличенный 4-дюймовый экран.

Производство модели прекратилось в 2013 году. Однако многие решения из iPhone 5 позже использовались в будущих моделях, включая культовые iPhone 5s и iPhone SE.