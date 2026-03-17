Принят закон об одном штрафе в сутки для водителей без ОСАГО

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, предписывающий штрафовать водителей без ОСАГО не больше одного раза в сутки, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в статью 12.37 КоАП (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Действующая редакция КоАП допускает многократные штрафы за езду без полиса в течение суток.

Согласно поправкам, совершившее административное правонарушение лицо не привлекается к ответственности за второй и последующие случаи правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения

При этом ответственность за отсутствие страховки сохраняется в полном объеме — штраф в 800 рублей при фиксации камерами будет выписываться ежедневно до тех пор, пока водитель не оформит полис.

Норму планируют ввести в действие с 1 сентября 2026 года — этого времени достаточно для доработки программного обеспечения МВД и отладки механизма, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.