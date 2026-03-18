Стартовала акция «Сад памяти»

Всероссийская акция «Сад памяти», приуроченная к ежегодному празднованию Дню победы, стартует 18 марта 2026 года, сообщается на сайте организаторов.

Каждый участник может зарегистрироваться на сайте сад-памяти.рф и помочь высадить деревья в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте, открыть карту России и выбрать свой регион проживания, после чего станет доступна информация, когда и где состоится высадка деревьев.

Затем останется приехать в назначенное место и время, чтобы помочь в высадке деревьев в честь погибших в годы ВОВ. Растения, которые будут высаживаться, выбираются в зависимости от климатических условий конкретной территории.

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе организации «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.

