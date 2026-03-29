Кто изображен на самом первом в истории селфи

Sibnet.ru
Первое селфи в истории методом дагеротипии в октябре 1839 года сделал американец Роберт Корнелиус из Филадельфии. Он установил самодельную камеру возле витрины своего магазина, раскрыл затвор и 15 минут неподвижно стоял перед объективом, пока фиксировалось изображение.

На первом селфи Корнелиус предстал серьезным и взлохмаченным. На обороте фотографии он написал The first light Picture ever taken (первая в мире световая картина). Сейчас снимок хранится в архиве Библиотеки Конгресса США.

Первое в мире селфи
Фото: © Robert Cornelius

Сам процесс получения снимка был тогда очень сложным — он начинался с полировки тонкого листа серебра, прикрепленного к медной пластине. Серебро обрабатывалось парами йода и становилось чувствительным к воздействию света.

Для предотвращения засветки обработка проводилась в темноте. Затем подготовленная пластина помещалась в камеру, которая устанавливалась в нужном месте и направлялась на объект съемки.

После этого объектив открывался, для формирования изображения требовалось несколько минут — все это время необходимо было оставаться неподвижным. Чтобы проявить фото, пластина нагревалась до 70 градусов по Цельсию и обрабатывалась парами ртути.

На финальном этапе пластина с проявленным изображением охлаждалась и помещалась в солевой раствор для закрепления. Полученная фотография называлась «дагеротип» — в честь изобретателя процесса Луи Дагера.


Еще по теме
Правда ли, что дети растут во сне
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Какие часы самые точные
Почему предки цыган покинули Индию
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Ученые нашли мужскую «точку G»
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Адам Кадыров оказался не майором
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора
СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России