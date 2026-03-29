Кто изображен на самом первом в истории селфи

Первое селфи в истории методом дагеротипии в октябре 1839 года сделал американец Роберт Корнелиус из Филадельфии. Он установил самодельную камеру возле витрины своего магазина, раскрыл затвор и 15 минут неподвижно стоял перед объективом, пока фиксировалось изображение.

На первом селфи Корнелиус предстал серьезным и взлохмаченным. На обороте фотографии он написал The first light Picture ever taken (первая в мире световая картина). Сейчас снимок хранится в архиве Библиотеки Конгресса США.

Первое в мире селфи Фото: © Robert Cornelius

Сам процесс получения снимка был тогда очень сложным — он начинался с полировки тонкого листа серебра, прикрепленного к медной пластине. Серебро обрабатывалось парами йода и становилось чувствительным к воздействию света.

Для предотвращения засветки обработка проводилась в темноте. Затем подготовленная пластина помещалась в камеру, которая устанавливалась в нужном месте и направлялась на объект съемки.

После этого объектив открывался, для формирования изображения требовалось несколько минут — все это время необходимо было оставаться неподвижным. Чтобы проявить фото, пластина нагревалась до 70 градусов по Цельсию и обрабатывалась парами ртути.

На финальном этапе пластина с проявленным изображением охлаждалась и помещалась в солевой раствор для закрепления. Полученная фотография называлась «дагеротип» — в честь изобретателя процесса Луи Дагера.