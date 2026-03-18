Возобновятся регулярные авиарейсы из Катара в Москву

Авиакомпания Qatar Airways
Авиакомпания Qatar Airways с 18 марта возобновит регулярные ежедневные рейсы по маршруту Доха — Москва — Доха, сообщило посольство России в Катаре в телеграм-канале.

«С 18 марта также будут выполняться рейсы по ряду других направлений. Решение принято авиакомпанией после тщательной оценки нынешней обстановки в регионе», — говорится в сообщении.

Власти Катара 28 февраля закрыли воздушное пространство страны после того, как Израиль и США объявили о масштабной военной операции против Тегерана. На тот момент на территории Катара находились почти 1500 российских туристов.

После частичного открытия неба 7 марта над Катаром Qatar Airways выполнила три специальных вывозных рейса из аэропорта Хамад в столицу России, чтобы доставить туристов обратно.

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

DRAGONWAY

так получается,что Дом.ру нарушает условия договора. Так как в договоре прописано безлимитный интернет...

Удавиков

у америкосов ничего не поменялось

Smoki

А почему не строчки нет в новостях про уничтожения КРС в Новосибирской области? Тема недостойна аудитории...