Появился англоязычный мессенджер Max

Пользователям Max стала доступна англоязычная версия приложения, теперь создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке, сообщила пресс-служба платформы.

Для того, чтобы сменить версию интерфейса на английскую, необходимо обновить приложение и изменить языковые настройки. Пользователи Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения». Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона.

Благодаря обновлению миллионы иностранных пользователей получили возможность «свободно общаться с близкими из России в Мах», отмечается в сообщении. На сегодня в мессенджере зарегистрировались более 100 миллионов человек.

Сейчас регистрация в Max доступна жителям порядка 40 стран. Кроме России, зарегистрироваться в приложении можно с сим-картой операторов Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Молдавии, Вьетнама, ОАЭ, Кубы.