Появился англоязычный мессенджер Max

Пользователям Max стала доступна англоязычная версия приложения, теперь создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке, сообщила пресс-служба платформы.

Для того, чтобы сменить версию интерфейса на английскую, необходимо обновить приложение и изменить языковые настройки. Пользователи Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения». Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона.

Благодаря обновлению миллионы иностранных пользователей получили возможность «свободно общаться с близкими из России в Мах», отмечается в сообщении. На сегодня в мессенджере зарегистрировались более 100 миллионов человек.

Сейчас регистрация в Max доступна жителям порядка 40 стран. Кроме России, зарегистрироваться в приложении можно с сим-картой операторов Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Молдавии, Вьетнама, ОАЭ, Кубы.

Еще по теме
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Max заподозрили в слежке за пользователями
Nvidia экстренно отозвала свежий драйвер GeForce Game Ready
Windows получит функцию измерения скорости интернета
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
890
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
3708
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
4435
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
6811
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
6029
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137108
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171196
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157727
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3402833
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184637
0
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

Удавиков

у америкосов ничего не поменялось

Smoki

А почему не строчки нет в новостях про уничтожения КРС в Новосибирской области? Тема недостойна аудитории...

DRAGONWAY

так получается,что Дом.ру нарушает условия договора. Так как в договоре прописано безлимитный интернет...