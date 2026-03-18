Эксперты предупредили о риске передозировки магния

Магний считается важнейшим элементом для человеческого организма. Его недостаток бьет по здоровью, но и передозировка также опасна, предупредили эксперты «Роскачества».

Магний защищает от целого ряда заболеваний: снижает риск переломов, улучшает мышечную силу. Из-за способности успокаивать нервную систему и регулировать настроение его часто называют «главным антистрессовым минералом»

Он активизирует более 300 ферментов, отвечающих за различные химические реакции в организме человека: синтез белков, формирование крепких костей, контроль уровня глюкозы в крови. Элемент значительно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Первые признаки дефицита магния, которые должны насторожить: потеря аппетита, тошнота, рвота, усталость и слабость. По мере усугубления возникают проблемы: онемение, покалывание, мышечные сокращения, судороги, нарушения сердечного ритма и коронарные спазмы.

Какова норма

«Роскачество» провело опрос среди читателей: 65% ответили, что принимают этот элемент, при этом 50% из них предпочитают дозировки 400 и более миллиграммов в день.

Согласно методическим рекомендациям «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», суточная потребность в магнии для взрослых — 420 миллиграммов в сутки.

Европейское агентство по безопасности продуктов рекомендует 350 миллиграммов в день для мужчин и 300 миллиграммов для женщин. Для детей в возрасте рекомендуемая норма — 230 миллиграммов.

Причем эта совокупная норма потребления магния из разных источников, в том числе и из еды. Поэтому одними добавками закрывать всю суточную потребность не стоит, предупредили эксперты.

Первый признак передозировки магния — диарея. При хроническом избытке также возможны тошнота, рвота, покраснение лица, задержка мочи, кишечная непроходимость, депрессия, мышечная слабость, низкое кровяное давление, нарушение сердечного ритма.

Продукты с магнием

Магний содержится в цельных зернах, зеленых листовых овощах, нежирном молоке, йогурте. Его много в продуктах, богатых белком: нежирное мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты. Элемент присутствует в бобах, горохе, чечевице, арахисе, миндале, кешью и соевых продуктах.

Но нужно иметь в виду, что из продуктов питания усваивается только 20–50% макроэлемента. Усвояемость магния улучшают фруктоза и сложные углеводы, белок, клетчатка из фруктов и овощей.

Препятствуют усвоению магния мука, злаки, а также продукты с высоким содержанием оксалатов, такие как шпинат, листовая зелень, орехи, чай, кофе и какао.