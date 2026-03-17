Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня

Стоимость Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель. Цена, включающая стоимость доставки, является самой высокой с тех пор, как Россия перенаправила экспорт в эту страну, приводит Bloomberg данные Argus Media

Скидка на российскую нефть, поставляемую в индийские порты, снизилась до 4,80 долларов за баррель по сравнению с мировым эталоном Dated Brent, что является самым низким уровнем более чем за четыре месяца.

США ранее вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже погруженных на танкеры. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстановит санкции против российской нефти после нормализации цен на энергоносители.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смягчение санкций против российских энергоресурсов тем, что «без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна». По его словам, многие страны хотят купить российскую нефть после ослабления санкций.

Песков также сообщил, что рост цен на нефть и послабление американских санкций принесут в бюджет дополнительные доходы.