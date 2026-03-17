Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня

Bloomberg
Танкер
Фото: Dani Albakia / CC BY-SA 3.0

Стоимость Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель. Цена, включающая стоимость доставки, является самой высокой с тех пор, как Россия перенаправила экспорт в эту страну, приводит Bloomberg данные Argus Media

Скидка на российскую нефть, поставляемую в индийские порты, снизилась до 4,80 долларов за баррель по сравнению с мировым эталоном Dated Brent, что является самым низким уровнем более чем за четыре месяца.

США ранее вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже погруженных на танкеры. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстановит санкции против российской нефти после нормализации цен на энергоносители.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смягчение санкций против российских энергоресурсов тем, что «без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна». По его словам, многие страны хотят купить российскую нефть после ослабления санкций.

Песков также сообщил, что рост цен на нефть и послабление американских санкций принесут в бюджет дополнительные доходы.

Еще по теме
Российская нефть вызвала ажиотажный спрос
Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Стоимость газа взлетела на 30%
смотреть все
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
26
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
17
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана