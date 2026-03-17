Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью

Источник: РБК
РБК
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает для себя «честью» возможность «взять Кубу» и «делать с ней все, что захочет».

«Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им Трамп журналистам.

Ранее президент США пригрозил Кубе недружественным захватом, в случае если та продолжит отказываться заключить сделку. Но захват может быть и «дружественным», добавил он.

«Я могу освободить ее или захватить, я думаю, я могу делать с ней все, что захочу», — подчеркнул Трамп.

В конце января 2026 года президент США объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.

Гренландия или Куба: где новая цель Трампа

В результате блокады США поставок топлива на остров Куба впервые за десятилетия осталась без внешних энергетических субсидий: прекратились льготные поставки нефти из Венесуэлы (вызванные военной операцией США и захватом Николаса Мадуро), а Мексика остановила экспорт под давлением Вашингтона.

Трамп ранее пообещал, что Кубу ожидают большие перемены после завершения операции против Ирана. «Это последние мгновения прежней жизни для Кубы», — сказал он.

