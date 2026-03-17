Леонардо Ди Каприо стал новым мемом после «Оскара»

Леонардо Ди Каприо в очередной раз стал звездой соцсетей после церемонии вручения «Оскара-2026». Актер, сменивший имидж и опустивший пышные усы, эмоционально отреагировал на шутку ведущего.

Во вступительном слове ведущий Конан О’Брайен обратился к Ди Каприо и назвал его «королем мемов». Ведущий предложил сделать новый мем прямо во время церемонии. Сначала показали другие известные мемы с Ди Каприо, среди которых кадры из «Великого Гэтсби», «Однажды в Голливуде» и «Джанго освобожденный».

Новый мем с Леонардо Ди Каприо с «Оскара-2026»
Затем камера взяла актера крупным планом, а тот выглядел смешно растерянным. На экране появилась надпись: «То чувство, когда ты на это не соглашался». Этот момент из трансляции быстро разошелся по соцсетям и набрал миллионы просмотров.

Ди Каприо был номинирован на «Оскар» восьмой раз за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Награда ушла Майклу Б. Джордану, сыгравшему в картине «Грешники». Ди Каприо получил единственный «Оскар» в 2016 году за роль в фильме «Выживший».

