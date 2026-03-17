Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран

США предотвратили ядерную, а впоследствии и Третью мировую войну, напав на Иран, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге.

По словам Трампа, если бы не было уничтожения ядерного потенциала Ирана «до состояния пыли», уже через месяц у страны появилось бы ядерное оружие.

«И они бы применили его — сначала против Израиля, а затем и по всему Ближнему Востоку. <...> Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось», — сказал президент США.

Трамп уже аргументировал начало войны с Ираном необходимостью не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия и полностью уничтожить ракетную промышленности Ирана и его военно-морского флота.

США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» (или «Рев льва») против Ирана 28 февраля. В ходе одного из ударов убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и по территории восьми арабских стран региона, целясь как в американские военные объекты, так и в гражданские объекты, включая энергетические и транспортные.