Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран

Sibnet.ru
236 1
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

США предотвратили ядерную, а впоследствии и Третью мировую войну, напав на Иран, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге.

По словам Трампа, если бы не было уничтожения ядерного потенциала Ирана «до состояния пыли», уже через месяц у страны появилось бы ядерное оружие. 

«И они бы применили его — сначала против Израиля, а затем и по всему Ближнему Востоку. <...> Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось», — сказал президент США.

Трамп уже аргументировал начало войны с Ираном необходимостью не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия и полностью уничтожить ракетную промышленности Ирана и его военно-морского флота.

США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» (или «Рев льва») против Ирана 28 февраля. В ходе одного из ударов убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и по территории восьми арабских стран региона, целясь как в американские военные объекты, так и в гражданские объекты, включая энергетические и транспортные.

Еще по теме
Шон Пенн пропустил вручение «Оскара» ради поездки на Украину
Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
Референдум об изменении конституции прошел в Казахстане
смотреть все
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Удавиков

у америкосов ничего не поменялось

Smoki

А почему не строчки нет в новостях про уничтожения КРС в Новосибирской области? Тема недостойна аудитории...

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

Nik3316

аналогично можно сказать про Иран...