Обвинение одобрило приостановку дела против Лерчек

РИА Новости
Лерчек (Валерия Чекалина)
Прокуратура не возражает против приостановки уголовного дела о выводе за границу более 250 миллионов рублей в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) из-за ее заболевания раком, сообщила на суде прокурор.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство», — сказала представитель стороны обвинения в ходе заседания по делу в Гагаринском суде Москвы, передает РИА Новости.

Ранее защита Лерчек из-за диагностированного заболевания подала ходатайство о приостановке производства по делу против нее, а также снятии с блогера меры пресечения в виде домашнего ареста.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе денег на счета иностранной компании в ОАЭ с октября 2024 года. Лерчек вину не признает.

В отношении бывшего мужа блогера, Артема Чекалина, обвинение попросило продолжить разбирательство. Чекалин находится под такой же мерой пресечения. В начале декабря 2025 года он частично признал вину.

