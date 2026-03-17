Госдума взялась за ограничение скидок на маркетплейсах

«Парламентская газета»
Госдума к концу весенней сессии разработает законопроект, запрещающий маркетплейсам давать скидки за оплату их собственными картами, сообщил председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Крупные российские банки ранее выступили с предложением запретить маркетплейсам давать прямые скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними кредитных организаций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала инициативу, заявив, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ — не совсем справедливая конкуренция.

«Я с самого начала выступал за то, чтобы были равные условия работы на маркетплейсах для всех финансовых институтов. Если человек пользуется площадкой для покупки товаров и услуг, но у него нет карточки банка, аффилированного с этой площадкой, он должен иметь те же возможности, что и те, кто имеет карточку банка, аффилированного с площадкой», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По его словам, и Банк России и правительство стоят на такой же позиции: «Федеральная антимонопольная служба должна тоже применить свою волю и свои полномочия для того, чтобы уравнять условия конкуренции банков при использовании маркетплейсов гражданами для покупки товаров и услуг».

По данным ВЦИОМ, две трети россиян считают инициативу о запрете скидок на маркетплейсах несправедливой. По мнению простых покупателей, она выглядит как попытка крупных банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий.

Небольшие банки также выступили против запрета скидок на маркетплейсах. Крупные кредитные организации и так занимают «эксклюзивное положение», используя государственные «привилегии» в виде пенсий, зарплат бюджетников, госпрограмм и субсидий, отметил президент Ассоциации российских банков (в нее входят малые и средние банки) Гарегин Тосунян.

Еще по теме
Численность бедных в России обновила исторический минимум
Росстат назвал разницу между зарплатами медиков и учителей
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
ЦБ назвал самый доходный актив в России
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
26
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
17
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана