Госдума к концу весенней сессии разработает законопроект, запрещающий маркетплейсам давать скидки за оплату их собственными картами, сообщил председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Крупные российские банки ранее выступили с предложением запретить маркетплейсам давать прямые скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними кредитных организаций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала инициативу, заявив, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ — не совсем справедливая конкуренция.

«Я с самого начала выступал за то, чтобы были равные условия работы на маркетплейсах для всех финансовых институтов. Если человек пользуется площадкой для покупки товаров и услуг, но у него нет карточки банка, аффилированного с этой площадкой, он должен иметь те же возможности, что и те, кто имеет карточку банка, аффилированного с площадкой», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По его словам, и Банк России и правительство стоят на такой же позиции: «Федеральная антимонопольная служба должна тоже применить свою волю и свои полномочия для того, чтобы уравнять условия конкуренции банков при использовании маркетплейсов гражданами для покупки товаров и услуг».

По данным ВЦИОМ, две трети россиян считают инициативу о запрете скидок на маркетплейсах несправедливой. По мнению простых покупателей, она выглядит как попытка крупных банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий.

Небольшие банки также выступили против запрета скидок на маркетплейсах. Крупные кредитные организации и так занимают «эксклюзивное положение», используя государственные «привилегии» в виде пенсий, зарплат бюджетников, госпрограмм и субсидий, отметил президент Ассоциации российских банков (в нее входят малые и средние банки) Гарегин Тосунян.